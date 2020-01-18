وزارة العمل تفتح استمارة طلب فرصة عمل 2020

المستقلة / فتح استمارة التسجيل العاطلين عن العمل الاستشارية يشمل جميع الخريجين والمحاضرين المجانيين يستثنى طلاب المدارس الصباحية كافه يشمل فقط طلاب المدارس المسائية.وكذلك قروض قصيرة الأمد.

المستمسكات المطلوبة عند التسجيل

1. هوية الأحوال المدنية.

2. بطاقة السكن .

3. بطاقة التموينية.

4. الوثيقة الدراسية للخريجين.

شروط التقديم

1- العمر يجب ان يكون بين (15 – 60) بالنسبة للذكور والإناث من سن (15 – 55) .

2- لا يجوز للطلبة المستمرين بالدراسة التقديم .

3- يجوز للطلبة الدراسة المسائية التقديم

4- لا يجوز من لديه راتب رعاية او موظف حكومي التقديم .

5- المسجل في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ولديه رقم استشارية علية مراجعة الدائرة لتحديث بياناتهم

الفائدة منه

فائدة التسجيل في قاعدة بيانات سجل العاطلين عن العمل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

1_ عند اطلاق درجات وظيفية يكون للمسجل الاولوية بالتعيين

2_ عند فتح القروض تكون لك الاولوية للتقديم

3_ عند فتح دوراة تدريبية تكون لك الاولوية للتقديم

كل شخص مسجل في سجل العاطلين عن العمل يحق له التقديم في حال فتح النقاط التي ذكرتها لكم اما الغير المسجلين لا يحق له التقديم وذلك لعدم وجود الاسم ورقم الاستشارية الخاص بالعاطل عن العمل

لتكون لك فرصة وتحفظ حقك عليك بالتسجيل.

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