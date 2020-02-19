وزارة العمل تعلن عن توزيع راتب المعين المتفرغ .. تعرف على الموعد

المستقلة … أعلنت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، ان توزيع راتب المعين المتفرغ بين المشمولين ضمن العام ٢٠١٩ سيكون بعد إقرار الموازنة وتوفر التخصيصات المالية.

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وذكر الوزارة في بيان تلقته المستقلة، ان “توزيع راتب المعين المتفرغ بين المشمولين الذين تم منحهم قرارات طبية ضمن العام ٢٠١٩ واستلموا بطاقات الماسترد كارد ولم يستلموا اي دفعة سيكون بعد اقرار موازنة العام ٢٠٢٠ وتوفر التخصيصات المالية”.

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش الركابي، ان “الهدف من تنظيم بطاقات الماستر كارد لهم كان لغرض تهيئتهم للصرف لحين اقرار الموازنة الاتحادية العامة”.