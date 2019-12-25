وزارة العمل : تعلن أسماء الوجبة الثامنة من المتقدمين الجدد في قانون ذوي الإعاقة

وزارة العمل : تعلن أسماء الوجبة الثامنة من المتقدمين الجدد في قانون ذوي الإعاقة

المستقلة / العمل تعلن أسماء الوجبة الثامنة من المتقدمين الجدد للشمول بامتيازات قانون ذوي الإعاقة وتدعوهم إلى مراجعتها حسب المواعيد المحددة في الرسائل النصية.

أعلنـت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة الثامنة من المتقدمين للشمول بامتيازات.

قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 بواقع 50 اسم .

وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة عصام عبداللطيف محمد ان الهيئة ارسلت رسائل نصية الى ارقام هواتف 50 مواطن من المتقدمين للشمول بالمعين المتفرغ ونشرت اسماءهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة، داعياً المستفيدين الذين وصلت إليهم الرسائل الى مراجعة اقسامها حسب المواعيد المحددة في تلك الرسائل، فيما اوضح ان الهيئة مستمرة باجراءاتها لحين اعلان جميع اسماء الذين تقدموا بطلبات الكترونية.

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