“وزارة العمل” تطلق مستحقات راتب المعين المتفرغ المتراكم

المستقلة / وزير العمل يعلن إطلاق مستحقات راتب المعين المتفرغ المتراكم في بغداد والمحافظات للأعوام (٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨)

تنفيـذاً لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اطلاق مستحقات رواتب المعين المتفرغ المتراكمة للاعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ في بغداد والمحافظات للمشمولين وفق المادة 19/2 من قانون الهيئة رقم (38) لسنة 2013 عن طريق الدفع الالكتروني (الماستر كارد).

ويكون المبلغ المدفوع بنسبة 45% بعد استحصال التخصيصات المالية اللازمة لهم في موازنة 2019 وسيتم صرف المتبقي بعد استحصال الاموال الكافية من وزارة المالية لصرفها لمستحقيها ويكون الصرف مختلفاً بين مستفيد وآخر حسب الاستحقاق من تاريخ القرار الطبي ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤-١٢-٢٠١٩.

اما صرف المتراكم للمستفيدين الذين تم تغيير معينيهم اثناء هذه المدة او المعاقين المتوفين فسيكون عند انتهاء الاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بهم.