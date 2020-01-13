“وزارة العمل” تطلق رابط للبحث في قوائم منحة العاطلين مع معرفة سبب عدم استلام المنحة البحث عن الاسم في قوائم منحة العاطلين مع معرفة سبب عدم استلام المنحة 2019-2020

المستقلة/ اطلقت وزارة العمل العراقية رابط جديد يمكنك الان من خلاله البحث عن الاسم في قوائم منحة العاطلين مع معرفة سبب عدم استلام المنحة او اي خطأ في اسمك وقام موقع نتائجنا بجمع الملاحظات الخاصة وتوضيحها ومعرفة سبب عدم استلام المنحة .

ادخل اسمك او رقمك (ملاحظة عند ادخال الرقم لا تدخل اول صفر يعني اذا رقمك اسياسيل اكتبو هشكل 7701111111 بدون اول صفر ).

ملاحظة مهمة :: بعد الدخول للرابط ومشاهدة اسمك سوف تجد بعض الملاحظات الخاصة ب اسمك واليك الاجابة على هذه الملاحظات

اذا ظهر لكي في الملاحظات (متزوجات) فالزوجة لا تستحق المنحة لكون زوجها معيل لها

اذا ظهر لك في الملاحظات ( الرقم مكرر ) عليك الانتظار لحين فتح استمارة تصحيح الأخطاء

اذا ظهر لك في الملاحظات ( تقاعد) يعني انك احد الورثة المستفيدين من راتب التقاعد ولا تستحق المنحة

اذا ظهر لك في الملاحظات ( الوجبة كذا ) يعني ان اسمك موجود ضمن الوجبات وعليك الانتطار لحين الارسال اليك مرة اخر

اذا ظهر لك في الملاحظات ( تكرار ) يعني انك مسجل اكثر من مرة على الاستمارة وعليك الانتظار لحين فتح استمارة تصحيح الأخطاء

اذا لم يظهر شيء عليك الانتظار لحين توفر التخصيص المال

بعض التعليمات اعلاه لم تذكرها الوزارة اثناء التقديم ولا نعلم بها لذلك ظهرت الكثير من الاخطاء.. والوزارة ذكرت سابقاً انها بصدد اطلاق استمارة خاصة للذين حصلت لديهم اخطاء فقط وسيتم اعلامكم عند اطلاقها.