“وزارة العمل العراقية” تعلن إطلاق منحة الطوارئ “للشهر الثاني”

المستقلة / أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ، إطلاق منحة الطوارئ للشباب العاطلين عن العمل للشهر الثاني .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة : أنه سيتم البدء بأرسال الرسائل النصية للمشمولين بمنحة الطوارئ من الشباب العاطلين عن العمل الخاصة بالشهر الثاني في الفترة ما بين (10 – 20/1/2020) من قبل شركة سويج .

واوضحت: ان منحة الطوارئ تستمر لمدة ثلاثة أشهر والبالغة (١٧٥) الف دينار ، حيث ان اسماء المشمولين بالمنحة تنشر على موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط التالي (www.molsa.gov.iq) وصفحات التواصل الإجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة .