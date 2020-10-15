وزارة العمل : اطلاق “راتب المعين المتفرغ” لشهر ايلول الماضي

المستقلة /- أعلنـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اطلاق “راتب المعين المتفرغ” لشهر ايلول الماضي للمستفيدين المستلمين سابقا في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، إن “الوزراة باشرت اطلاق راتب المعين المتفرغ لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لشهر ايلول من عام ٢٠٢٠، داعية المستفيدين إلى التوجُّه لمنافذ الصرف لتسلم رواتبهم”.

واضافت، ان “ذلك يأتي ضمن حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم افضل الخدمات لهذه الشريحة بغية تمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بالشكل اللائق”.

“راتب المعين المتفرغ”