وزارة العمل : إنشاء أَكشاك عصرية لتشغيل 450 ألف عاطل عن العمل

وزارة العمل : إنشاء أَكشاك عصرية لتشغيل 450 ألف عاطل عن العمل

المستقلة / أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مباشرتها بإنشاء أَكشاك عصرية لتشغيل 150 ألف عاطل عن العمل مسجل لديها.

وقال مدير المركز الإعلامي للوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي، إن “الوزارة ستعمل على تأهيل 150 ألف عاطل مسجل لديها من خلال دورات تأهيلية تلائم سوق العمل، من أجل منحهم أَكشاكاً عصرية تتوزع بين أماكن اقتصادية مهمة في العاصمة وبقية المحافظات”.

وأضاف أن “الدورات التأهيلية للعاطلين ستنطلق بعد الانتهاء من توزيع منحة الطوارئ”، مبيناً أن “الوزارة باشرت إنشاء الأَكشاك العصرية التي ستتوزع بين أسواق اقتصادية مهمة، بالتنسيق مع أمانة بغداد التي ستتولى مهمة التوزيع في 3 أماكن اقتصادية على جانبي الكرخ والرصافة”.

وأوضح أن “الكشك سيشغل 3 أشخاص لذلك فإن هذا المشروع سيسهم في تشغيل 450 ألف عاطل عن العمل”.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق، إنشاء مجمعات تسويقية عصرية على شكل ” اكشاك ” توزع بين الباحثين عن العمل.