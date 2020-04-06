وزارة العدل تعلن عن دراسة لغرض التهيئة لتنفيذ قانون العفو الخاص

( المستقلة)… أعلنت وزارة العدل عن دراسة آلية عمل لغرض التهيئة لتنفيذ قانون العفو الخاص حال وروده من الجهاتالعليا.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… انه “بناءً على توجيهات ومتابعة وزير العدل فاروق امين الشواني عقدت دائرة الإصلاح العراقية برئاسة المدير العام العميد الحقوقي علي نعمة جواد اجتماعا موسعا مع مدراءقسمي النزلاء والموقوفين والشؤون القانونية بشأن وضع اليه عمل لغرض التهيئة لتنفيذ قانون العفو الخاص لعام٢٠٢٠“.

ونقلت الوزارة عن مدير عام دائرة الإصلاح العراقية العميد الحقوقي علي نعمه جواد قوله خلال الاجتماع، انه “نظراللظروف التي يمر بها البلد بسبب انتشار وباء فايروس كورونا في في البلد وحرصا منا على متابعة احوال النزلاء فيالسجون العراقية التابعة لوزارة العدل ووفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تم وضع اليه عمل وحسب الأوامرالقضائية الصادرة من قضاة التحقيق بإطلاق العفو العام لسنه ٢٠٢٠“.

وأشار جواد، إلى أن “هذه المبادرة تأتي بإطلاق السراح الموقوفين ‏ بسبب انتشار مرض كورونا وللتخفيف اكتظاظالسجون وتعزيز الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد“.( النهاية)