وزارة العدل: الحبس سنتين بحق موظفة في عقاري المدائن تلاعبت بإضبارة عقارية

(المستقلة) … أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما على موظفة في دائرة التسجيل العقاري في المدائن، بالحبس الشديد لمدة سنتين، بسبب “تلاعبها” بإضبارة عقارية.

وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن العكيلي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “الموظفة (و.ك.ي) وكانت تعمل بصفة معاون قضائي في مديرية التسجيل العقاري في المدائن، قامت في عام 2014 بتمشية معاملة تصحيح عقار من حق التصرف إلى ملك صرف، بالاستناد إلى كتاب مزور يُعزى صدوره من دائرة عقارات الدولة”.

وأضاف، أن “المحكمة اطلعت على سير التحقيقات والكتاب الصادر من الدائرة أعلاه، ووجدته مزورا، إضافة الى الاطلاع على محضر التحقيق الإداري الجاري في مكتب المفتش العام لوزارة العدل المتضمن مقصرية المتهمة واحالتها الى هيأة النزاهة”، مبيناً أن “المحكمة وجدت من هذه الأدلة كافية للحكم حضوريا على المتهمة بالحبس الشديد لمدة سنتين، استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.