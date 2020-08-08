وزارة الصناعة تعلن عن خطة لتصدير المنتوجات العراقية إلى الخارج

المستقلة /- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن اعدادها خطة لتصدير المنتوجات العراقية الى الخارج ، شرط تحقيقها اكتفاءا ذاتياً في عدد من المواد الانشائية مثل الأنابيب البلاستيكية والسمنت والألمنيوم، وكثير من المواد الأخرى .

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح صحفي : إن “الوزارة وضعت خطتين قصيرة وطويلة الأمد، للنهوض بالصناعة الوطنية، تتضمنان تشغيل عدد من المعامل، وكذلك سيتم تشغيل باقي المعامل المتوقفة، إضافة إلى معامل وخطوط جديدة للشركات التابعة للوزارة”.

وأضاف الصافي أن”الوزارة لديها خطة تصديرية، لكنّ ذلك لا يتمّ إلّا بعد أن يكون لديها اكتفاء ذاتي من المواد التي يتم تصنيعها، سواء أكانت من المواد الانشائية أو المواد الكيمياوية التي تحتاجها بعض البلدان مثل الإمارات والكويت”، مشيراً إلى أن “بعض المواد التي يتم إنتاجها تمتاز بالجودة والمتانة، خاصة تلك التي تتعلق بتعبيد الطرق”.

وتابع أن”الوزارة وفي حال حققت اكتفاء ذاتياً في عدد من المواد الانشائية مثل الأنابيب البلاستيكية والسمنت والألمنيوم، وكثير من المواد الأخرى سيتم تصديرها إلى الخارج”.