وزارة الصناعة تجهيز وزارتي الصحة والهجرة بمنتجاتها

المستقلة / – أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، تجهيز وزارتي الصحة والهجرة بمنتجاتها من الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن شراء منتجاتها يسهم في تقليل الاستيراد ويفتح خطوط إنتاج جديدة .

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن مرتضى الصافي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ومن خلال مصانعها في بغداد والمحافظات ،جهزت وزارتي الصحة والهجرة بمنتجاتها المختلفة ضمن توجه الوزارة في دعم الدوائر الحكومية في احتياجاتها من المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً”.

وأضاف أن “معمل النسيج في ذي قار جهز مستشفى بنت الهدى التابع لدائرة صحة المحافظة بـ 1000 بدلة وقائية بصيغة البيع المباشر ،فيما سلم معمل الصناعات القطنية وزارة الصحة والبيئة بـ 7000 كيس لحفظ الجثث في الموعد المحدد ،وحسب الالتزام بين الوزارتين”.

وتابع الصافي أن “معمل الصناعات الصوفية جهز وزارة الهجرة والمهجرين بمنتجات مختلفة شملت 14 ألف فراش اسفنجي و 28 ألف وسادة ديباج ،ونحن مستمرون في تسخير جميع معامل الشركة لتلبية احتياجات وزارة الصحة من الكمامات والبدلات الوقائية ومختلف المنتوجات الطبية ،إضافة إلى تلبية طلبات وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى”.

وأكد المتحدث باسم الصناعة “استعداد الوزارة التام لتجهيز الوزارات والمؤسسات الحكومية بما تحتاجه من منتجات “، مشيراً إلى أن “دعم الوزارات للصناعة المحلية وشراء منتجاتها يسهم في تقليل الاستيراد والحفاظ على العملة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية ويفتح خطوط إنتاج جديدة تسهم في استقطاب أيدي عاملة جديدة “.