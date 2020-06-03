وزارة الصحة تقيم دعوى قضائية على المعتدين على صحة ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت وزارة الصحة ، مساء اليوم الاربعاء ، عن قيامها برفع دعوى قضائية على المجموعة التي اعتدت على مدير عام دائرة صحة ذي قار والملاكات الصحية في الدائرة.

وقال الوزارة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزارة الصحة اقامت دعوى قضائية على المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار ومديرها العام الدكتور عبد الحسين الجابري .

واشار الى ان ” وزارة الصحة تشحب وتدين الاعتداء ، وتؤكد حرصها على امن وسلامة منتسبيها وحفظ كرامتهم “.

يذكر ان العشرات من المتظاهرين خرجوا ، اليوم الاربعاء ، بتظاهرة امام مشروع المستشفى التركي في مدينة الناصرية ، احتجاجا على تاخر افتتاحه ، بعدها توجهوا الى دائرة صحة ذي قار واقتحموها واجبروا مديرها العام على تقديم استقالته .