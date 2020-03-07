وزارة الصحة تعلن عن حصيلة المصابين بفايروس كورونا في العراق

( المستقلة) ….اعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن حصيلة المصابين بفايروس كورونا في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان لها تلقته ( المستقلة)  ان “حصيلة المصابين بفايروس كورونا في عموم العراق بلغت 46 حالة اصابة”.
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واضاف ان “اربعة منهم توفوا فيما تماثل اثنان للشفاء”.
واعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة مصابة بكورونا، مبينة ان خمسة منهم في بغداد واثنان بالسليمانية والحالة الثامنة لمرأة توفيت في كربلاء.( النهاية)

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