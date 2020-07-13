وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اعلى نسبة لحالات الشفاء خلال يوم واحد

المستقلة … اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل اعلى نسبة لحالات الشفاء خلال يوم واحد منذ بدء الازمة بلغت ٥١٨ حالة شفاء في جانب بغداد الرصافة

وبينت الوزارة ان جميع الحالات المعلن عنها اكتسبت الشفاء من الفيروس بعد عدة ايام قضوها في الحجر الصحي بالمؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

وافادت الوزارة ان الكوادر الصحية تبذل جهودا جبارة ومتابعة مستمرة على مدار الساعة خاصة للحالات الحرجة منهم لحين استقرار حالتهم الصحية ومن ثم اكتسابهم الشفاء التام”.

داعية المواطنين الى التعاون بالالتزام بإجراءات الوقاية الصحية