وزارة الصحة تعلن اسماء الفائزين في 800 درجة وظيفية

المستقلة/ تعلن الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة عن اسماء الفائزين والاحتياط من حملة الشهادات (البكالوريوس – الدبلوم – الاعدادية – المتوسطة – الابتدائية) (الوجبة الاخيرة) ضمن ٨٠٠ درجة وظيفية والمعلن عنها سابقا والذين تم قبولهم بعد اجراء المقابلة لهم راجين حضورهم الى الدائرة الادارية والمالية / قسم ادارة الموارد البشرية / شعبة التوظيف والملاك الطابق الرابع في وزارة الصحة لاستكمال اجراءات تعيينهم وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

وحسب ما ورد في قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة ( 1960 ) المعدل ولمدة عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان لهذا اليوم ( 31 / 12 / 2019 ) مستصحبين معهم كافة المستمسكات المطلوبة في اعلان تقديم التعيين رقم (١).

للاطلاع على اسماء الفائزين والاحتياط في القوائم المرفقة مع الاعلان (11 قائمة).