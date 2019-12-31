وزارة الصحة تعلن اسماء الفائزين في 800 درجة وظيفية

تابع اخر اخبار وكالة الصحافة المستقلة على جوجل نيوز

المستقلة/ تعلن الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة عن اسماء الفائزين والاحتياط من حملة الشهادات (البكالوريوس – الدبلوم – الاعدادية – المتوسطة – الابتدائية) (الوجبة الاخيرة) ضمن ٨٠٠ درجة وظيفية والمعلن عنها سابقا والذين تم قبولهم بعد اجراء المقابلة لهم راجين حضورهم الى الدائرة الادارية والمالية / قسم ادارة الموارد البشرية / شعبة التوظيف والملاك الطابق الرابع في وزارة الصحة لاستكمال اجراءات تعيينهم وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

وحسب ما ورد في قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة ( 1960 ) المعدل ولمدة عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان لهذا اليوم ( 31 / 12 / 2019 ) مستصحبين معهم كافة المستمسكات المطلوبة في اعلان تقديم التعيين رقم (١).
للاطلاع على اسماء الفائزين والاحتياط في القوائم المرفقة مع الاعلان (11 قائمة).

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.