وزارة الصحة تعتزم توفير 8 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا

المستقلة /- تعتزم وزارة الصحة، توفير 8 ملايين جرعة من لقاح مكافحة فيروس كورونا كدفعة أولى، فيما أشارت إلى أنه سيتم العمل على تجهيزها ضمن التحالف الدولي للتحصين واللقاحات.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “التحالف العالمي للتحصين واللقاحات عمل على التعاقد مع أكثر الشركات تقدما في انتاج اللقاح من بينها شركة (آسترازينيكا) الشريكة لجامعة أكسفورد وشركتا (فايزر) و(موديرنا)”.

وتابع، أن “العراق له الاولوية بتجهيز اللقاحات وسيعقب الدفعة الاولى تجهيزه بجرعة ثانية مماثلة ليصبح المجموع 16 مليون جرعة من اللقاحات التي ينبغي تطعيمها مرتين لتكوين الأجسام المناعية”.