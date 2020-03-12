وزارة الصحة تحذر من كارثة صحية لا تحمد عقباها وتدعو المواطنين للحيطة والحذر

(المستقلة)…دعت وزارة الصحة، الخميس، الى الحيطة والحذر بشأن فايروس كورونا، وفيما حذرت من كارثة صحية لا تحمد عقباها، دعت الى تجنب الحركة والتنقل بين المدن.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) انه “حرصا من وزارة الصحة العراقية على التواصل مع المواطنين واطلاعهم على اخر المستجدات فيما يخص وباء الكورونا المستجد (دو فید ۱۹) فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم امس ان الوباء قد تحول الى حالة جانحة عالمية بسبب سعة انتشار الوباء في مختلف دول العالم والتحديات التي نتجت وستنتج عن انتشاره أن لجنة الامر الديواني (25) السنة ۲۰۲۰”، مبينة ان “الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لضمان اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء والسيطرة عليه على الرغم من كافة التحديات وصعوبة الاجراءات التي تتطلبها الازمة والتي ستنعكس بالتأكيد على حرية التنقل والعمل والسفر للمواطنين ولكنها ضمن اطار اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الاصابات الوبائية”.

وثمنت الوزارة “الدور الكبير للمرجعيات الدينية والوزارات ومؤسسات الدولة كافة ودواوين الاوقاف ووسائل الاعلام والمواطنين كافة على الدعم والتفهم والاسناد التعليمات والتوصيات الصادرة عن لجنة الامر الديواني لمكافحة وباء الكورونا المستجد في العراق”، مثمنة ايضا “الجهود المتميزة لملاكاتنا الطبية والصحية والادارية كافية في تقديم الأفضل في مؤسساتنا الصحية”.

ودعت الوزارة ” كافة المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية الى اخذ الحيطة والحذر وتطبيق كافة التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ولجنة الامر الديواني (د) لسنة ۲۰۳۰ بكل دقة وعدم التهاون بها لحماية اهلنا في العراق لأن التهاون بها قد يؤدي لا سامح الله الى كارثة صحية لا تحمد عقباها كما حدث في بعض دول العالم”، لافتة الى ان “المخالف يتعرض للعقوبات القانونية استنادا الى قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) وقانون الصحة العامة رقم (۱۹)”.

واكدت الوزارة ان “الاستجابة والتعاون يعكس الوعي والرقي والاحترام للمصلحة العامة ومصالح البلد العليا في تحقيق أهدافنا في مكافحة الوباء ومنع انتشاره وخاصة الامتناع عن التجمعات البشرية وتجنب الحركة والتنقل بين المدن واتباع النصائح الصحية للحفاظ على الصحة العامة ومراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور باعراض المرض”. (النهاية)