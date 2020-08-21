وزارة الصحة العراقية تتأسف وبشدة عن كلام متداول من كثير من الجهات حولها
(المستقلة)… كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة انه لوحظ في الآونة الأخيرة وللاسف الشديد كلام متداول من كثير من الجهات حول تحميل وزارة الصحة مسؤلية زيادة الإصابات بفايروس كورونا.
وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم انه ” لابد ان نوضح بعض الحقائق المهمة التي تهم المواطن العراقي والرأي العام ان السيطرة على اي وباء من الأمراض الإنتقالية يكون باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتي تعلنها الجهات الصحية وتبينها، ويقع تنفيذها على عاتق المواطنين والجهات المعنية الأخرى”.
وأوضحت ان ” وزارة الصحة ومنذ انطلاق جائحة كورونا وبشكل يومي كانت تصدر التعليمات والارشادات الصحية للمواطن الكريم وترفع التوصيات اللازمة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي بدورها تحولها الى قرارات ملزمة لكل الجهات المعنية وكانت تدعو وعلى مدار الساعة وعبر كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءه “.
وأضافت ” وكذلك من خلال فرقها التوعوية الجوالة الى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الصحية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لقطع سلسلة انتشار الفايروس وللسيطرة على الوباء الذي تمكنت الكثير من الدول من السيطرة عليه من خلال التزام المواطنين بهذه التعليمات”.
وأشار بيان الوزارة انه ” وتزامنا مع حلول شهري محرم الحرام وصفر ومالهما من اهمية في حياة المواطن العراقي؛ تدعو وزارة الصحة ابناء شعبنا الأبي الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامة اينما تواجدوا والمحافظة على التباعد الاجتماعي لتلافي الارتفاع بعدد الاصابات الذي يؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها”.
وأكدت الوزارة ” استمرار فرقها باجراء المسوحات ونشر التوعية وان مؤسساتنا الصحية مستنفرة بتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية مع توفير كل الإمكانيات حفاظًا على سلامة المواطن العراقي”.
فيما ختمت الوزارة بيانها ان ” السيطرة على الوباء هو قرار المواطن بالالتزام الاجراءات الوقائية”. (النهاية)
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