وزارة الشباب والرياضة: تنظيم مباريات الكأس اضر بأرضية ملعب الشعب

(المستقلة) … اكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاحد، ان تنظيم مباريات بطولة الكأس أسهم في زيادة الضرر على أرضية ملعب الشعب الدولي، مبينة ان الملعب يستقبل اكثر من مباراة اسبوعيا.

وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في الوزارة طالب جابر في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “الوزارة حريصة على ادامة وصيانة ملاعبها المنتشرة في بغداد والمحافظات بهدف الحفاظ على الارضية والعشب الطبيعي، لاسيما مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة”.

وأضاف جابر ان “ذلك يتطلب عناية كبيرة للحفاظ على جمالية ملاعبنا التي تستقبل مباريات الدوري الممتاز والبطولات التي يشارك فيها منتخبنا الوطني، فضلا عن استحقاقات فرقنا في مشاركتها في البطولات العربية والاسيوية”.

وتابع ان “ملاكات الدائرة قامت برش المبيدات والاسمدة لأرضية ملعب الشعب لغرض الادامة والصيانة، غير ان تنظيم مباريات الكأس على اديم ملعب الشعب، اسهم في زيادة الضرر، لاسيما وان اللقاءات تقام عصرا”.

واشار الى ان “الملعب يعاني من زخم المباريات بسبب استخدامه من قبل الاندية الجماهيرية الاربعة، حيث يستقبل اكثر من مباراة اسبوعيا”.