وزارة الشباب  توافق على استخدام فندق ملعب كربلاء للحجر الصحي

(المستقلة )/علي النصر الله/ .. وافقت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم الجمعة، على استخدام فندق ملعب كربلاء الدولي كمستشفى للحجر الصحي  اثناء  فترة ازمة كورونا “.

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “حكومة كربلاء ووزارة الشباب اتفقوا على استخدام فندق ملعب كربلاء الدولي اثناء ازمة فيروس كورونا وذلك لحجر المشتبه بهم “،مبينا إن ” الاتفاق جاء بعد اتصال محافظ كربلاء نصيف الخطابي بوزير الشباب والرياضة هاتفيا “.

وأوضح  إن “اختيار فندق الملعب من قبل خلية الازمة جاء لبعده عن الاختلاط بالمواطنين ، كذلك وجود فضاء واسع  “.

وأضاف كما “يشمل الفندق الرياضي على ملاعب يمكن استخدامها، والفندق مؤثث، فضلا عن ايصال الطعام كوجبات للنزلاء فيها “.

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