وزارة السياحة تشارك في المعرض الدولي باسبانيا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزارة السياحة والآثار تشارك في الدورة الاربعين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور «FITURE» بأسبانيا

تشارك وزارة السياحة والآثار بوفد رفيع المستوي من القطاع السياحى، برئاسة السيدة/ غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة فى فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور «FITURE» والمقرر افتتاحه غدا الأربعاء بالعاصمة الإسبانية مدريد و سيستمر حتي يوم 26 يناير الجاري.

ومن جانبها أكدت السيدة/ غادة شلبي على أهمية مشاركة الوزارة فى هذا المعرض الذى يعتبر أحد أهم ثلاث معارض دولية حول العالم، واصفة المشاركة المصرية بالفرصة الكبيرة لتعزيز التواجد المصرى على الخريطة السياحية الدولية والاتصال المباشر مع القائمين علي صناعة السياحة والطيران في العالم.

وأضافت نائبة وزير السياحة والآثار أنه سيتم أيضا علي هامش افتتاح المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مكثفة مع عدد من منظمى الرحلات المهتمين بالسوق المصرى، وشركات السياحة والطيران العاملين فى السوق الاسبانى مما سيعمل علي تفعيل السياسة الترويجية للوزارة للمقاصد السياحية المصرية وتحسين الصورة الذهنية لها مما سيعمل بدوره علي دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة الي مصر.

ومن جانبه أوضح المهندس/ أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أن معرض FITUR يعد ثالث أهم تجمع سياحى عالمى بعد بورصة برلين ولندن وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالأسبانية سواء فى شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية، لافتا إلي أن مشاركة وزارة السياحة و الاثار في هذا المعرض تأتي في اطار حرصها علي التواجد في المحافل والمعارض الدولية المختلفة باعتبارها أداة للترويج الفعال لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الاسواق السياحة المصدرة للسياحة.

و قد تم تصميم الجناح المصري بالمعرض على هيئة معبد فرعونى بألوان حديثة مزود بأعمده عليها كتابات هيروغليفية و ذلك دعما وترويجا لمنتج السياحة الثقافية وبما يتناسب مع اتجاهات السائح الأسبانى المهتم بالسياحة الثقافية. و خلال فعاليات المعرض سيتم تسليط الضوء على المتحف المصرى الكبير و الذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، و ذلك من خلال تخصيص شاشة ضخمة بالجناح المصري لعرض فيلم وثائقي عن اعمال بناء المتحف و تجهيزه تمهيدا لافتتاحه، بالاضافة الي الاستعانة بتكنولوجيا الهلوجرام لعرض قناع الملك توت عنخ أمون وكرسى العرش الخاص به.

و سيتضمن الجناح المصري شاشات عرض علي الجوانب الخارجية للجناح المصري لعرض افلام ترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، كما سيضم ايضا مسرح بخلفية صورة العازفات حتى يتمكن رواد الجناح من إلتقاط الصور التذكارية لهم، بالاضافة الي الإستعانة بفرقة موسيقية لعزف موسيقى الهارب والكمان.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشاركة في المعرض هذا العام تبلغ مساحته حوالى 310 متر مربع بموقع متميز على المدخل الرئيسى مباشرة للصالة المخصصة لدول الشرق الأوسط والملحقة بصالة أوروبا. سيشارك في الجناح المصري هذا العام حوالى 31 مشترك يمثلون عدد (10) فنادق و (20) شركة سياحية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.