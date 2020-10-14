وزارة الزراعة توضح اسباب زيادة اسعار الطماطم في الاسواق المحلية

المستقلة /- أوضحت وزارة الزراعة ، أن ارتفاع أسعار محصول الطماطم في الأسواق المحلية كان بسبب زيادة الطلب عليها نتيجة الزيارة المليونية، فيما أكدت انخفاض الأسعار في الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن “ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الماضية كان بسبب زيادة الطلب عليها نتيجة الزيارة المليونية، فضلا عن المضاربات بين التجار الذين يرفعون الأسعار حتى يفتحون الاستيراد”، لافتا إلى أن “إنتاج محصول الطماطم انطلق اليوم في محافظة كربلاء المقدسة”.

وأشار إلى أن “هناك قسما للأسعار يتابع الأسواق، وهي أمور تخصصية، وليس من واجبات وزارة الزراعة السيطرة على الأسعار بل مراقبة الأسواق، وإذا كان المنتج شحيحا، يتم الاستيراد، وإذا كان موجودا فيتم الاكتفاء الذاتي”.