وزارة الزراعة تقارن بين اسعار وجودة البيض العراقي والايراني

(المستقلة) … اكدت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، جودة وسلامة المنتج المحلي وسعره المناسب للمستهلك قياسا مع “المستورد الايراني”، مشيرة الى أن الاخير يتم إنتاجه بطرق رديئة وغير صحية.

وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حسين الموسوي، في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن صندوق البيض المحلي العراقي الأحمر زنة ٢٤ كغم بسعر ٥٠٠٠٠ الف دينار ويصل سعر الصندوق زنة ٢٧ كغم الى ٥٤٠٠٠ ألف دينار، بينما سعر البيض الإيراني المستورد وبنوعيات وطرق خزن غير سليمة يصل إلى٤٠ الف دينار والذي يدخل بطرق غير رسمية والوزارة غير مسؤولة عنها “.

واضاف الموسوي ان “البيض المحلي يتم إنتاجه وتسويقه وفقا للمواصفات المعتمدة عالميا”، مؤكدا أن “وزارة الزراعة تدعم المربين بنوعيات جيدة من الأعلاف والعلاجات البيطرية، فضلا عن تنفيذ زيارات ولقاءات دورية مع المربين لارشادهم الى طرق التربية الحديثة”.

ولفت الى ان “العراق يتميز بكونه أقل البلدان تأثرا بالأمراض الوبائية مثل انفلونزا الطيور والنيوكاسل وغيرها الموجودة في دول الجوار، فضلا عن الابتعاد عن المواد المسرطنة والضارة للانسان”.