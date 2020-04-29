وزارة الزراعة تعجز عن توفير طائرة لمكافحة الدوباس  في كربلاء

(المستقلة) / علي النصر الله/ .. كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاربعاء، عن عجز وزارة الزراعة عن توفير طائرة لمكافحة حشرة الدوباس في المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم الاحتياج الضروري لها لزيادة كمية التمور المنتجة في بساتين المحافظة ولحماية النخيل من هذه الحشرة “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المحافظة لم تقف مكتوفة الايدي ازاء الامر ، وباشرت باجراء مخاطبات عديدة لحل هذه الامر ، إذ تم العمل مع وزارة الدفاع لتحوير طائرتين بالتعاون مع كوادر العتبة العباسية المقدسة لمكافحة حشرتي الجراد والدوباس ، “.

وأوضح إن “هذا الوقت هو الوقت المثالي للمعالجة ، وما تبقى اقل من شهر لمعالجة حشرة الدوباس خلال الموسم الحالي “.