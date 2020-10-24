وزارة الزراعة تصدر بيانا بشأن أسعار بيض المائدة

المستقلة /- وجهت وزارة الزراعة، اليوم السبت، جميع منتجي بيض المائدة بالمحافظة على استقرار أسعاره في الأسواق المحلية.

وقال الوزارة إن “ضرورة حماية المستهلك العراقي من المضاربين في الأسواق المحلية الذين ينتهزون الفرص لأجل الإضرار بالمنتج المحلي من جانب والتأثير على دخل المواطن اليومي من جانب آخر”، موضحة أن “قطاع الدواجن يشهد نمواً متصاعداً وبنسب مضاعفة، وهناك تباشير بزيادة الإنتاج من خلال المشاريع التي تم تأهيلها ،فضلاً عن المشاريع التي ستدخل الإنتاج قريباً ،التي ستجعل من قطاع الدواجن رقماً مهماً في الدخل القومي للبلاد”.

وتابع، أن “الوزارة تحمي المنتج المحلي ولجميع المنتجات الزراعية وبنفس الوقت تحمي المستهلك”، داعياً جميع منتجي الدواجن إلى “القيام بتجهيز المواطنين بشكل مباشر من خلال تسيير سيارات جوالة وبأسعار مناسبة”.

وأشار إلى، أن “البعض يحاول أن يعيد قطاع الدواجن إلى نقطة الصفر، مؤكدا حماية المنتج المحلي بالمسؤولية الوطنية والشرفية، وطالب من المحافظين بتسهيل انسيابية حركة نقل بيض المائدة وخاصة في المحافظات المنتجة”.

ووصفت الوزارة، أسعار السوق الذين يروجون إلى فتح الاستيراد بالمنتفعين على حساب المواطن بشكل غير شرعي”، مطالباً “دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية في الأمن الوطني وجميع الأجهزة الساندة الضرب بيد من حديد لكل من يلعب بقوت المواطن اليومي”.