وزارة الزراعة المصرية تتعاون مع هيئة الطاقة الذرية لتطوير الزراعة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك عدد كبير من التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لاسيما في مجالات الزراعية والري والطب، لافتاً الى ان مصر قطعت شوطاً هاماً الفترة الاخيرة لمواكبة التقدم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاءه بكل من: الدكتور عاطف عبد الفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، و”مايكل ادوارد” رئيس القسم الافريقي بالهيئة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور شوكت عبد الرازق مدير الوحدة الافريقية بالهيئة الدولية للطاقة الذرية، بديوان وزارة الزراعة لبحث فرص التعاون بين الجانبين.

وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الحيوي للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية والتي يتم توجيهها لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً الى أهمية ان يشمل التعاون بين الجانبي في هذا المجال مجالي الغذاء والزراعة، بحيث تشمل استخدم التقنيات الذرية في استنباط أصناف جديدة من المحايل قليلة الاستخدام للمياه.

واوضح البنا انه من الممكن أيضاً التعاون في مجالات تحلية وتنقية المياه واستخدامها في اغراض الزراعة، فضلا ً‘، امكانية استخدام تلك التقنيات في تحديد مناطق المياه الجوفية، بما سيساهم في زيادة فرص استصلاح الاراضي، التوسع في مساحات جديدة يتم زراعتها.

وأكد وزير الزراعة الى امكانية الاستفادة من هذه التقنيات في القضاء على مرض انفلونزا الطيور، وعلاج امراض النباتات المختلفة، بحيث يتم اتاحة الفرص التدريبية للباحثين والمهندسين الزراعيين لتأهيلهم على هذه الاستخدامات.