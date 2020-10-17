وزارة الزراعة : استمرار حملات تعفير الحنطة تزامنا مع تنفيذ الخطة الشتوية

المستقلة/ – أكَّدت وزارة الزراعة استمرار حملات تعفير الحنطة التي تأتي تزامنا مع قرب موسم زراعة هذا المحصول وتنفيذ الخطة الشتوية.

وبينت الوزارة أن الأعمال قائمة من قبل الملاكات الفنية التابعة لدائرة وقاية المزروعات بالتعاون مع مديريات الزراعة من أجل تهيئة المستلزمات الضرورية لزراعة محصول الحنطة.

وقامت الدائرة بتأمين المبيدات اللازمة ومنها مبيدات التعفير الخاص بأمراض التفحمات على الحنطة حيث تم توزيع المبيد المعتمد بين مديريات الزراعة وضمن الخطة المتبعة من قبل وزارة الزراعة وكذلك الإشراف على تنفيذ تعفير بذور الحنطة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات لغرض إعطاء التوصيات بآلية العمل لتعفير البذور بشكل مثالي لما له من دور في حماية البذرة من الإصابة بالأمراض والتي قد تسبب خسائر كبيرة وبالتالي التأثير في الإنتاج.

وأشارت الوزارة الى أن أعمال التعفير تتم وفقا لبرامج حماية المنتج المحلي والحفاظ عليه والذي يعد من أولويات الوزارة ولا سيما بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.