وزارة الزراعة : إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003

وزارة الزراعة : إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003

(المستقلة)… اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، ان إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات، مؤكدة استمرار منع استيراده من كافة المنافذ الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان له تلقته (المستقلة) ان “إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات”، مؤكدة “استمرار منع استيراد محصول الطماطم من كافة المنافذ الحدودية نتيجة لوفرة الإنتاج وكفايته في الأسواق المحلية تطبيقا للروزنامة الزراعية الموضوعة من قبلها “.

واضافت الوزارة ان “الطاقة الإنتاجية لمحصول الطماطم لقضاء الزبير من محصول الطماطم بلغ أكثر من 800 ألف طن يوميا وهي كمية تكفي لسد حاجة محافظات العراق كافة يضاف إليها إنتاجية باقي المحافظات من هذا المحصول”، مبينة ان “معدلات إنتاج القطاع الزراعي من محصول الطماطم جاءت نتيجة سياسة دعم وحماية المنتج المحلي التي اتبعتها الوزارة خلال العام الحالي عن طريق زيادة رقعة المساحات الزراعية لهذا المحصول وغيره من المحاصيل في خطتها الزراعية الموسمية”.

واشارت الوزارة الى انها “تقوم بدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية اللازمة لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة محصولهم تزامنا مع تنفيذ حملة حماية المنتج المحلي وإشاعة هذه الثقافة بين الفلاحين والمواطنين للوصول الى الاكتفاء الذاتي في مختلف المحاصيل الزراعية ودعما للاقتصاد الوطني”.

واعلنت وزارة الزراعة عن منع استيراد ٢٣ محصول نباتي بما فيها الطماطم، اضافة الى بعض المنتجات الحيوانية لوفرتها محليا، فضلا عن الى محصولي الحنطة والشعير. (النهاية)