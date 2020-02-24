وزارة الدفاع تنفي ما تناقلته مواقع الكترونية حول عودة اسرى عراقيين

(المستقلة)… نفت وزارة الدفاع يوم الاثنين ما تناقلته مواقع الكترونية، وصفحات في التواصل الاجتماعي حول عودة اسرى عراقيين الى البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انها تنفي وزارة الدفاع ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة مجموعة من الأسرى العراقيين إلى البلاد عن طريق اقليم كوردستان العراق وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد.

واوضحت الوزارة ان أي خبر يتعلق بالموضوع اعلاه يتم نشره عبر المنافذ الاعلامية الرسمية للجهات المسؤولة عن ملف الاسرى.(النهاية)