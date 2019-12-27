وزارة الدفاع تعلن عن اسم ” 2100 ” فائز بصفة (مدني) + رابط

المستقلة / استنادا الى توجيه رئيس مجلس الوزراء بتعيين خريجي الجامعات العراقية من المهندسين ومن حملة الشهادات المختلفة بالصفة المدنية تقرر تعيين 2100 من الذوات الواردة اسماؤهم في الوجبة الاولى ادناه مرفقة بالدرجة والعنوان الوظيفي الؤشر ازاء كل منهم في وزارة الدفاع بصفة (مدني) على سبيل التجربة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ المباشرة.

رابط اسماء تعيينات وزارة الدفاع المدنية 2019

الاوامر الادارية الخاصة بمباشرة (2100) من المهندسين والتخصصات الاخرى من باقي التخصصات في وزارة الدفاع بصفة (مدني).

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