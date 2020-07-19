وزارة الدفاع ترد على اياد علاوي … وتتهمه بمحاولة تحجيم دور الوزير

(المستقلة).. ردت وزارة الدفاع العراقية على حديث تلفزيوني أدلى به زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، متهمة إياه بمحاولة تحجيم دور الوزير.

وقالت الوزارة في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم اليوم إن “اياد علاوي أراد خلال حديثه في برنامج تلفزيوني تم بثه يوم السبت المصادف ١٩ تموز ٢٠٢٠، تحجيم دور وزير الدفاع واظهاره بمظهر الضعف”.

واضاف بيان الوزارة أن “هذا بالتأكيد لا ينطبق على وزير الدفاع جمعه عناد الذي يعد أحد قادة النصر وبشهادة الجميع”، مؤكدة أنها (الوزارة) “تعمل تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة ويتم اعداد الخطط العسكرية الخاصة بعملياتها ضد داعش بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ويتم اعدادها في رئاسة اركان الجيش”.

وأوضح أن الخطط” تعرض على وزير الدفاع لمناقشتها والقرار عليها بما يؤمن نجاح تنفيذ العمليات”، مبينا أن “أي خطة توضع من قبل العمليات المشتركة تناقش مع وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش من قبل نائب قائد العمليات المشتركة قبل عرضها على انظار القائد العام للقوات المسلحة لاستحصال الموافقة عليها”.

وتابع البيان انه “وفقا للسياقات المعمول بها في وزارة الدفاع فان حركة القطعات وتنقلات الضباط والمراتب تتم بعد استحصال موافقة وزير الدفاع حصراً وحسب الصلاحية”.

وكان اياد علاوي قد أشار إلى حديثه التلفزيوني، إلى أن هناك دول وجماعات تسيطر على وزارة الدفاع، وقال أيضا إن الوزير ممنوع من حضور اجتماعات الامن الوطني. (النهاية)