وزارة الدفاع تدعو الشباب للتطوع على صنوف الجيش العراقي

المستقلة /- دعت وزارة الدفاع الشباب من خريجي الدراسة الابتدائية فما فوق الراغبين بالتطوع على صنوف الجيش العراقي، تقديم طلباتهم عــــــن طريــــــق ملئ استمارة التطوع الكترونياً وفق الرابط التالي : رابط التقديم .

واكدت الوزارة الى تنه سيتم فتح رابط التقديم في تمام الساعة ١٢ بعد منتصف الليل ليوم ١٥ ت١ ٢٠١٩ وسيستمر لغاية ٣٠ تشرين الاول الحالي .

شروط التقديم :-

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1. أن لا يقل عمر المتطوع عـن (18) سنـة ولا يزيد عن (30) سنــــة.

2. أن يكـــون حاصــل علـــى شهـــادة الدراســــة الابتدائية فما فوق.

المستمسكات المطلوبة عند مراجعتك لجنة الفحص والمقابلة :-

1. وثيقـــــــة الدراسيـــــــــة الاصليـــــــــة +(4) نسخة ملونة.

2. هوية الأحوال المدنية الحديثة الاصليــة او البطاقة الموحدة + (4) نسخة ملونة.

3. شهادة الجنسية العراقية الحديثة الاصلية او البطاقة الموحدة + (4) نسخة ملونة.

4. بطاقـــــــــة السكـــــــــــن أصليــــــــــة + (4) نسخة ملونة.

5. البطاقـــــة التموينية أصليــــــــــــــة + (4) نسخة ملونة.

6. صـــــــــــــــــورة شخصيـــــــــــــة / عدد (4) خلفية

بيضاء.