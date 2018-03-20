وزارة الدفاع المصرية تصدر بيانها ال١٦ حول سير العمليات في سيناء ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

على مدار الأيام الخمسة الماضية واصلت القوات المسلحة المصرية استكمال المهام المخططة بعملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وتطهير محيط القرى والمدن بشمال ووسط سيناء وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أسفرت العمليات وفقا لبيان وزارة الدفاع المصرية عن تحقيق الاتي :

– قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعى مفخخة واستهداف وتدمير عدد (12) هدف تمثل أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية.– وتدمير عربة مفخخة تحتوى على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمنى جنوب غرب مدينة العريش.

والقضاء على عدد (30) عنصر تكفيرى مسلح خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، بشمال ووسط سيناء عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.وكذلك القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة ومقتل عدد (6) عنصر تكفيرى أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهم عدد (3) بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش.



– واشار البيان الي انه حدثث مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على عدد 2 رشاش وعدد 3 بندقية آلية وقناصة وخرطوش ومسدس وقاذف أر بى جى وعدد من الذخائر الخاصة بهم بالإضافة إلى مركز إرسال.

– واوضح البيان انه تم القبض على عدد (345) فرد من بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائيًا .و تدمير (386) وكر ومخزن وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية.

– كماقامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير عدد (93) عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

– وتم ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (17) سيارة أنواع، وتدمير عدد (67) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

– وكذلكتدمير عدد 2 مخزن عثر بداخلهما على 2800 كجم من نبات البانجو المخدر واكتشاف وتدمير عدد (33) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 7430 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

واوضحت وزراة الدفاع المصرية في بيانها بان عناصر القوات الخاصة البحرية مستمرة فى أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل ومنع العناصر الإرهابية من الهروب والتسلل بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية بمشاركة حاملتى مروحيات وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ من كلا البلدين الصديقين وبالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية.

واشار البيان ايضا الي استمرار قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية فى إحكام أعمال التأمين على امتداد الحدود الجنوبية والغربية، وتمكنت من إحباط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش وضبط عدد من قضايا التهريب للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية.

كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة فى تنظيم عدد (583) كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوى بمحافظات الجمهورية، فيما عززت عناصر الشرطة المدنية من الانتشار بمدن شمال سيناء وإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية وتشديد إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم وتهيئة المناخ الأمنى لعودة الحياة إلى طبيعتها.

واختتمت وزارة الدفاع بيانها بانه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط وثلاثة مجندين، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين فى أشرف ساحات النضال والتضحية ليؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف واستعادة البناء والاستقرار والتنمية فى كافة ربوع مصر