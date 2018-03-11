وزارة الدفاع المصرية تصدر بيانها ال١٥ حول تطورات عملية سيناء ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استمرارًا لعملية سيناء ٢٠١٨ التى تخوضها القوات المسلحة والشرطة المصرية بكل شجاعة وإقدام لاستئصال جذور الإرهاب الأسود ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصرنا الطاهرة، فقد أسفرت النجاحات المتتالية لخطة المجابهة الشاملة “سيناء 2018” على مدار الأيام الأربع الماضية وفقا للبيان ال١٥ لوزارة الدفاع المصرية عن تحقيق النتائج الآتية :

قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (9) أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق والاختباء من القوات، بالإضافة إلى فنطاس مياه وعدد (3) سيارات دفع رباعى مفخخة.

والقضاء على عدد (4) عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على عدد (3) من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء استنادًا لتعاون معلوماتى من أبناء سيناء الشرفاء.

والقضاء ايضا على عدد (12) عنصر تكفيرى مسلح خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.

واكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيًا عثر بداخلها على عدد من البنادق الآلية والرشاشات الخفيفة والذخائر والملابس العسكرية ومواد الإعاشة.

وكذلك اكتشاف مخزن تحت الأرض بقطاع العمليات برفح عثر بداخله على عدد (34) صاروخ جراد / كورنيت / اهرام، وعدد (4) دانة ار بى جى، وكميات كبيرة من مادتى سى فور والتى ان تى شديدة الانفجار.

كماتم ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد عثر بداخلهما على عدد (70) عبوة مضادة للأفراد، وعدد (60) قنبلة يدوية وعدد (200) مفجر وكميات من الأدوات والمواد الكيميائية شديدة الانفجار وأجهزة اتصال لاسلك

كماقامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية، وتفجير وإبطال مفعول عدد (83) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وتدمير عدد (285) وكر ومخزن وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والإطارات وقطع الغيار وكتب تدعو للفكر التكفيرى ووحدة إرسال لاسلكية ومركز إعلامى.

وضبط وتدمير والتحفظ على عدد (6) سيارات أنواع، وتدمير عدد (32) دراجة نارية بدون لوحات معدنية، منهم أعداد مخبأة تحت الأرض.

واكتشاف وتدمير عدد (6) مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 4680 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

كما واصلت القوات البحرية تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها حيث تمكنت بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من ضبط سفينة تجارية بمنطقة الانتظار بمحيط ميناء الإسكندرية عثر بداخلها على كميات ضخمة من (جوهر الحشيش المخدر) تقدر بحوالى (3.5) طن مخبأة داخل بدن السفينة.

فيما تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية برصد وتدمير عدد (5) سيارات دفع رباعى خلال محاولتها التسلل داخل الأراضى المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.

وتواصل المجموعات القتالية المشتركة من التشكيلات التعبوية والشرطة تنظيم عدد (610) من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن غير المدبرة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية وتمكنت من ضبط العديد من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوى.

واشار البيان الي استمرارًا جهود أجهزة الدولة فى توفير الاحتياجات الأساسية والمواد التموينية للمواطنين من أبناء مناطق شمال ووسط سيناء تواصل القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية دفع القوافل الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة لخدمة أهالى سيناء.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط صف ومجند، وإصابة ضابط وضابط صف و4 مجندين فى أشرف ساحات النضال والتضحية.

واختتم البيان ال١٥ لوزارة الدفاع المصرية بالتاكيد علي ان العملية مستمرة علي كل الاصعدة للقضاء علي الارهاب وتطهير مصر من جذوره .