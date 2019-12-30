وزارة الداخلية تنفي دعوتها للمواطنين بتأمين منازلهم لوجود عصابات إجرامية

المستقلة … نفت وكالة الاستخبارت في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توجيه دعوة للمواطنين غلق ابواب المنازل باحكام لوجود عصابات اجرامية تقوم باقتحام الدور بعدة اشكال.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته المستقلة، ان ما تم الترويج له من انباء في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول توجيه وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الدعوة للمواطنين بغلق أبواب المنازل بأحكام هذه الأيام لوجود عصابات إجرامية تقوم بالدخول الى الدور بعدة اشكال، عارٍ عن الصحة.

واكدت الوكالة، ان مفارزها مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على تأمين مناطق العاصمة وباقي المدن، داعيةً الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها.