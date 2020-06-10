وزارة الداخلية تنعى كوكبة من منتسبيها

(المستقلة)..نعت وزارة الداخلية كوكبة من منتسبيها من العاملين في المديرية العامة لحماية المنشآت والشخصيات الذين استشهدوا بعد تعرضهم بالإصابة من مرض جائحة كورونا أثناء تأديتهم الواجب الوطني في المستشفيات الحكومية العراقية في بغداد والمحافظات.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الدليمي أن هذه الشهادة والمنية حدثت أثناء قيام المنتسبين بتادية واجباتهم المعتادة باستقبال المصابين بمرض كورونا أو الوافدين للمستشفيات للقيام بالفحوصات للمشكوكين بهم بهذه الاصابة أو أثناء تماسهم ملامستهم اللاارادية بالرغم من تحصنهم بالكمامات والكفوف الواقية.

وأشار الى أن هذه الكوكبة من الشهداء ليست الأولى بل سبقهم العديد من شهداء الشرطة من الضباط والمراتب المختلفة الرتب بعد تعرضهم لهذا الوباء الخطر والقسم الآخر لايزال يرقد في المستشفيات العراقية لتلقي العلاج والقسم الآخر تماثل ويتماثل للشفاء .