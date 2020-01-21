وزارة الداخلية تغلق 900 موقع الكتروني لـ داعش يروج الشائعات

المستقلة/ أعلنت وزارة الداخلية، إغلاق نحو 900 موقع الكتروني تابع لعصابات داعش الإرهابية يروج الشائعات، فيما دعت الى توخي الحذر في الحصول على المعلومات وتلقيها من مصادرها الحقيقية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح رصدته “المستقلة ” : إن”أغلب الشائعات ليست عفوية“، مبيناً أن”هناك جيوشاً ومنظمات مغرضة تعمل بصورة خفية من أجل استغلال وضعية معينة باتجاهات أخرى.”

ودعا معنى”المواطنين الى توخي الحذر في الحصول على المعلومات وتلقيها من مصادرها الحقيقة“، لافتاً الى أن”هناك قنوات إعلامية رسمية كشبكة الإعلام العراقي والقنوات الوطنية التي يمكن الاعتماد عليها، فضلاً عن موقع وزارة الداخلية الذي يعد الجهة الرسمية في نقل الأخبار والتصريحات التي تتعلق بالأمن“.

المستقلة ” أن”قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات تمكن من إغلاق نحو 850 الى 900 موقع الكتروني تابع لعصابات داعش الإرهابية تروج للشائعات بعد رصدها وتشخيصها”، عاداً “الشائعات من الجرائم الخطيرة التي تؤثر في أمن واستقرار البلد”. من جهته، أكد مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العقيد زياد محارب القيسي في تصريح رصدته “” أن”قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات تمكن من إغلاق نحو 850 الى 900 موقع الكتروني تابع لعصابات داعش الإرهابية تروج للشائعات بعد رصدها وتشخيصها”، عاداً “الشائعات من الجرائم الخطيرة التي تؤثر في أمن واستقرار البلد”.

ولفت الى أن”قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، يعاقب كل من يروج عمداً لشائعة كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، أو خبر كاذب في زمن الحرب ،التي من شأنها أن تلحق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات العسكرية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع أو إضعاف الروح المعنوية في الأمة.