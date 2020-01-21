وزارة الداخلية تغلق 900 موقع الكتروني لـ داعش يروج الشائعات
المستقلة/ أعلنت وزارة الداخلية، إغلاق نحو 900 موقع الكتروني تابع لعصابات داعش الإرهابية يروج الشائعات، فيما دعت الى توخي الحذر في الحصول على المعلومات وتلقيها من مصادرها الحقيقية.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح رصدته “المستقلة ” : إن”أغلب الشائعات ليست عفوية“، مبيناً أن”هناك جيوشاً ومنظمات مغرضة تعمل بصورة خفية من أجل استغلال وضعية معينة باتجاهات أخرى.”
ودعا معنى”المواطنين الى توخي الحذر في الحصول على المعلومات وتلقيها من مصادرها الحقيقة“، لافتاً الى أن”هناك قنوات إعلامية رسمية كشبكة الإعلام العراقي والقنوات الوطنية التي يمكن الاعتماد عليها، فضلاً عن موقع وزارة الداخلية الذي يعد الجهة الرسمية في نقل الأخبار والتصريحات التي تتعلق بالأمن“.
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