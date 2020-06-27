وزارة الداخلية تعلن توقيف ضابط برتبة عقيد بتهمة اغتصاب فتاة

(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية توقيف امر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العقيد طه شهاب الاسودي بتهمة الاغتصاب لفتاة في مدينة سامراء.

وقال مدير دائرة علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت ان ” قضية العقيد طه شهاب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وملابساتها الاعتداء على شرف مواطنة”، مشيرا الى ان “الاجراءات القانونية التي اتخذت من قبل قيادة شرطة صلاح الدين “.

واضاف انه “بتاريخ ٨/٦ تم سحب يد العقيد امر قوج طوارئ السادس من منصبه وتم ايداعه بالتوقيف بناء على الشكوى المقامة ضده في مكتب مكافحة اجرام سامراء من قبل المواطنة والتي ادعت بقيامه بالاعتداء على شرفها”.

واردف اللواء معن انه “بتاريخ ١٥/٦ قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق المادة ٣٩٣ ثانيا من قانون العقوبات ولازال موقوفا”.

وتابع بالقول ان “الاجراءات القانونية مستمرة معه”، لافتا الى “تشكيل مجلس تحقيقي ايضا بحقه، ووصدرت احالة بحقه الى محكمة قوى الامن الداخلي”.

وشدد اللواء معن ان “اي موضوع يخص محاولة اطلاق سراحه غير صحيحة والاجراءات اصولية وقانونية”.(النهاية)