وزارة الداخلية تعلن اعتقال عصابة قامت بثمان عمليات سرقة في بغداد

(المستقلة) … اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال عصابة قامت بثمان عمليات سرقة في بغداد.

وقالت المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “مفارز مكتب التاجي لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت وبعد نصب الكمائن المحكمة من القاء القبض على عصابة لقيامهم بثماني عمليات سرقة متعددة ومختلفة للدور السكنية”.

واضاف انه “بعد التحقيق مع افرادها اعترفوا صراحة بجرائم السرقة التي ذكرت اعلاه”، مشيرا الى ان ” اقوالهم صدقت ابتدائيآ وقضائيآ امام انظار قاضي التحقيق المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع)”.