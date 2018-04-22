وزارة التعليم المصرية تتعاون مع اليابان وشركة توشيبا العربي لتطوير التعليم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة شركات ومصانع العربي ذات التاريخ العريق في مجال الصناعات المنزلية والهندسية عن أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة الدولية بمحافظة المنوفية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم والجانب الياباني، تم فتح باب التقديم اليوم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالعملية التعليمية والتعليم الفنى وتطويره وربطه باحتياجات سوق العمل بشكل خاص وتطويره لتلبية المعايير الدولية وتفعيل دور القطاع الخاص لخدمة الصناعة والمجتمع، صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن أولى الخطوات التنفيذية لمبادرة وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني في التعاون مع القطاع الخاص أنتجت أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية التي تُطبق المعايير الدولية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين وأيضا ضمن اتفاقية التعاون المُبرمة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. تصب المدرسة في خدمة قطاعات استيراتيجية ذات أولوية للدولة وهي القطاع الهندسي لا سيما الصناعات المنزلية.

أعلنت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى أن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تُقدم نموذجًا جديدًا للتعليم الفني تقوده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص والجانب الدولي، حيث توفر المدرسة بيئة تعليمية مميزة ممتازة لكل من المعلم والطالب، وستقدم تنمية مهنية مستمرة للمعلمين، وفرص تدريب للمعلمين والإداريين في اليابان بالإضافة إلى مزايا مُقدمة من مدرسة العربى، فالمدرسة تعد بداية للتنفيذ الفعلى لخطط تطوير التعليم الفني بشكله التكنولوجي الحديث وربطه باحتياجات سوق العمل وتخدم التخصصات الصناعية التكنولوجية المتطورة في مجال التكنولوجيا الكهربائية والتكنولوجيا الميكانيكية. ويتم التركيز بالمدرسة على جانب بناء الشخصية للطالب وبيئة تعليمية منضبطة وجذابة تتيح للطالب فرص التعلم والمنافسة عالميًا وفرص التشغيل ما بعد التخرج وأيضا فرص فتح المشروعات الخاصة للخريجين المتميزين والعديد من المميزات الأخرى.

وأوضحت عز أنه تم فتح باب التقديم إلكترونيًا اليوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018 وحتى الخميس 3 مايو 2018 للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنوفية للانضمام لفريق عمل مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2019/2018 .