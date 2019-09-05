وزارة التعليم تنشر ضوابط انتقال الاوائل من الكليات الادنى الى الكليات الاعلى

(المستقلة) …. اصدرت وزارة التعليم العالي، الخميس، ضوابط انتقال الطلبة الاوائل في المرحلة الاولى من الكليات ذات المتطلبات الادنى الى الاعلى.

وقال مصدر في الوزارة لصحيفة الصباح الرسمية ان “الوزارة وضعت ضوابط جديدة لانتقال الطلبة، اذ يحق للطالب الاول على القسم الحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية الاولى الانتقال من الكليات ذات المتطلبات الادنى الى الاعلى”.

واضاف ان “كليات الطب البيطري والعلوم باقسامها (علوم الحياة والكيمياء والتطبيقية والمجهرية والتحليلات المرضية، فضلا عن كلية التقنيات الحيوية التطبيقية، التقنيات الاحيائية الطبية، علاوة على كليات التقنيات الصحية والطبية او كليات العلوم الطبية والتطبيقية واقسام التحليلات المرضية، الصحة البيئية، المختبرات الطبية) يحق لطلبتها الاوائل في المرحلة الاولى الانتقال الى كليات طب الاسنان او الصيدلة”. (النهاية)