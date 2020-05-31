وزارة التربية توضح آلية إضافة درجة القرار للصفوف غير المنتهية

( المستقلة)… أصدرت وزارة التربية، توضيحاً بشأنإضافة درجات القرار لطلبة الصفوف غير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة وتلقته ( المستقلة) اليوم الاحد أن “درجة القرار لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي(تكون خمس درجات) بشأن الدرجات المقاربة لدرجة النجاحالصغرى“.

وأضافت “أما بخصوص الدراستين المتوسطة والاعداديةوالتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة فتكون درجة القرارالخاصة بالطلبة (عشر درجات)”.

وأصدرت وزارة التربية، أول أمس الجمعة، قرارات بشأنالامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للعام الدراسي الحالي2019 – 2020.

وقررت الوزارة، استحصال موافقة مجلس الوزراء على تعليقالامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي ،واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح من المرحلة ،والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء الامتحانات الدور الثانيلاحقاً في جميع المواد التي رسبوا فيها“.

كما قررت ان تكون الفحوص الداخلة في الامتحانات العامةللصف الثالث المتوسط (خمسة) فحوص هي 🙁اللغة العربية، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، الاحياء ، الكيمياء والفيزياء)، فيما أشارت إلى تأجيل موعد الامتحانات التمهيديةالخاصة بالطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019 – 2020 الىموعد يتم تحديدهُ لاحقاً“.( النهاية)