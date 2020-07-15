وزارة التربية تنفي وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة الإعدادية

المستقلة … نفت وزارة التربية وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة الإعدادية وتحذر من ضعاف النفوس الذين يبتغون اضعاف همة طلبتنا تجاه اداء الامتحانات الوزارية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة, إنها تنفي “ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الإعدادية، مبينة ان “الموضوع تم حسمهُ في وقتٍ سابق من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات، مع تحديد الـ8 من آب المقبل موعداً لامتحانات السادس الاعدادي بكافة فروعه” .

وتابعت: “في السياق ذاته دعت الوزارة طلبتها الأعزاء الى استثمار الفرصة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى نسب النجاح، واعتماد الأخبار والقرارات الرسمية من المواقع الرسمية التابعة لها، وعدم تصديق الإشاعات المغرضة التي يقف وراءها ضعاف النفوس من خارج العملية التعليمية وممن يبتغون ارباك العملية التعليمية في البلاد، واضعاف معنويات الطلبة اتجاه اداء الامتحانات الوزارية” .