وزارة التربية تفتح اختصاص جديد “لتكرير النفط ومعالجة الغاز”

المستقلة/ – أعلنت وزارة التربية، فتح اختصاص جديد “لتكرير النفط ومعالجة الغاز” في محافظة الديوانية لدعم متطلبات السوق النفطية في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الأربعاء ، أن “المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية، افتتحت اختصاصاً جديداً لتكرير النفط ومعالجة الغاز في اعدادية الديوانية الصناعية / الفرع الصناعي للعام الدراسي 2020-2021 بهدف مواكبة التطور الحاصل في العالم وسد متطلبات سوق العمل”.

وأوضح البيان أن “المديرية وجهت الجهات المعنية بتهيئة كافة المستلزمات الدراسية اللازمة لإنجاح هذه الخطوة المهمة التي تدعم طاقات وامكانيات ومخرجات التعليم المهني بفروعه كافة” .

وأضاف ان “هذه الخطوة تهدف للنهوض بالمسيرة المهنية والارتقاء بالمستوى التعليمي في العراق” ، مشيراً الى ان “التخصص الجديد سيستقبل هذا العام (25) طالباً وطالبة وفقاً لأعلى معدلات المتقدمين”