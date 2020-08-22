وزارة التربية تعلن عن الاجراءات المتخذة لامتحانات السادس الاعدادي

أعلنت وزارة التربية، السبت، اكمال كافة الاستعدادات لأجراء امتحانات المرحلة الاعدادية في مطلع ايلول، مؤكدة مراعاة الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق في اعداد الاسئلة.

وقال الوزارة في تصريح صحفي، إن “الاستعدادات اللوجستية والفنية تم الانتهاء منها لأجراء امتحانات المرحلة الاعدادية في مطلع الشهر المقبل ولا يمكن العودة للوراء واحتساب المعدل التراكمي”.

واضافت، ان “الوزارة تنظر للظروف التي مرت بها البلاد وراعت ذلك ووضعته بعين الاعتبار”، مشيرا الى ان “الاسئلة التي اعدت للمرحلة الاعدادية روعيت فيها الظروف التي مرت بها ا البلاد ولا يوجد اي تخوف”.

وتشهد البلاد تظاهرات مستمرة لطلبة السادس الاعدادي يطالبون بإلغاء امتحانات النهائية واحتساب المعدل التراكمي، في حين من المؤمل ان يجري الطلبة امتحاناتهم في مطلع ايلول المقبل وفق التوقيتات الزمنية المعدة من قبل وزارة التربية.