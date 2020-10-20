وزارة التربية تعتزم التعاقد مع المحاضرين المجانيين

المستقلة/ – تعتزم وزارة التربية مفاتحة الجهات المعنية من اجل التعاقد مع المحاضرين المجانيين.

وقال مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي بتصريح لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة : ان المديرية تسعى للافادة من الخبرات التي يمتلكها المحاضرون المجانيون بمدارس مديريته، لسد النقص الحاصل بملاكاتها، مشيرا الى أنه ستجري خلال الايام المقبلة، مفاتحة وزارتي التربية والمالية ومحافظة بغداد من قبل مديريته، للتعاقد مع المحاضرين المستمرين بالدوام ضمن مدارس المديرية.

وافصح عن تشكيل لجنة لتسلم ملفات العقود لمن لم يسلموها سابقاً للمضي بالاجراء الذي سيضمن لهم حقهم، مشيرا الى انه تم الاجتماع مع عدد من المحاضرين ومناقشة آلية حل موضوع التعاقد معهم.

في سياق آخر، افاد العكيلي بأن المديرية حددت الـ 25 من الشهر الحالي، موعدا لاختبار الطلبة الراغبين بالدراسة في المدارس المشمولة باللغة الفرنسية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية وهي الاول والثاني والرابع والخامس، وسيجرى الاختبار في التاسعة صباحا بمدارس المتميزات للبنات التابعة للمديرية