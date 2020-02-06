جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نوري الدليمي وزير التخطيط، لعضو مجلس النواب العراقي الدكتورة اكتفاء الحسناوي اليوم الخميس 30 يناير 2020، بجانب الوفد المرافق لها والذي كان يضم عدد من المهندسين والعلوميين، حيث تم مناقشة رؤية الوزارة نحو التمكين والتطوير للقطاع الخاص، وتوفير سبل الاستفادة من الإمكانيات ومنها المناطق أو الأراضي الصناعية في المحافظات لإقامة مشاريع جديدة ودعم توظيف الشباب، وقد أشارت مصادر لإطلاق استمارة المشروع الوطني للتوظيف لاستقبال الطلبات، ورجح البعض أن التسجيل عبر استمارة حصر العاطلين عن العمل على موقع الوزارة سيكون هو رابط الاستفادة من تلك الخدمات.

أضاف الوزير أن توجهات الوزارة نحو ألية تشغيل المشروع الوطني لتشغيل الشباب، سترتكز كذلك على التعاون مع المطورين من ذوات الخبرة والاختصاص، والعمل على تسهيل إجراءات التسجيل للشركات، وتسهل ألية الحصول على القروض الميسرة بهدف تمويل المشاريع المنشأة، ويأتي هذا في تحقيق رؤية الدولة العراقية نحو التنمية المستدامة 2030، وتوفير الدعم لللمشاريع الجديدة بالقدرات العراقية الشابة، ومساواة الحقوق بينهم والعاملين في القطاع العام، وهو ما سينعكس على جعلهم من القوى البشرية الفاعلة لدعم مشاريع تنمية الوطن.

الرابط

موقع وزارة التخطيط يوفر رابط استمارة حصر العاطلين عن العمل والتي لا زال التسجيل فيها مستمر، وقد تكون هي نفساها استمارة المشروع الوطني للتوظيف كي تستقبل الشباب راغبي الاستفادة من خدمات التشغيل والفرص الوظيفية التي ستتاح من خلال المشروع.