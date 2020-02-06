وزارة التخطيط تطلق استمارة لتوظيف العاطلين عن العمل 2020
استمارة المشروع الوطني للتوظيف وزارة التخطيط للعاطلين عن العمل
المستقلة/ قريباً استمارة المشروع الوطني للتوظيف وزارة التخطيط العراقية، والتي كانت قد أطلقت استمارة حصر العاطلين عن العمل من عام 2014 فما دون، حيث أعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح عن انطلاق المشروع الوطني لتشعيل الشباب، وذلك مع بداية الأسبوع المقبل، والذي عد من المشاريع التي تتبنها وزارته ويعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات في العراق والذي يهدف لتوفير فرص عمل أساسية للشباب والباحثين عن العمل للفئات التي يشملها المشروع.
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جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نوري الدليمي وزير التخطيط، لعضو مجلس النواب العراقي الدكتورة اكتفاء الحسناوي اليوم الخميس 30 يناير 2020، بجانب الوفد المرافق لها والذي كان يضم عدد من المهندسين والعلوميين، حيث تم مناقشة رؤية الوزارة نحو التمكين والتطوير للقطاع الخاص، وتوفير سبل الاستفادة من الإمكانيات ومنها المناطق أو الأراضي الصناعية في المحافظات لإقامة مشاريع جديدة ودعم توظيف الشباب، وقد أشارت مصادر لإطلاق استمارة المشروع الوطني للتوظيف لاستقبال الطلبات، ورجح البعض أن التسجيل عبر استمارة حصر العاطلين عن العمل على موقع الوزارة سيكون هو رابط الاستفادة من تلك الخدمات.
أضاف الوزير أن توجهات الوزارة نحو ألية تشغيل المشروع الوطني لتشغيل الشباب، سترتكز كذلك على التعاون مع المطورين من ذوات الخبرة والاختصاص، والعمل على تسهيل إجراءات التسجيل للشركات، وتسهل ألية الحصول على القروض الميسرة بهدف تمويل المشاريع المنشأة، ويأتي هذا في تحقيق رؤية الدولة العراقية نحو التنمية المستدامة 2030، وتوفير الدعم لللمشاريع الجديدة بالقدرات العراقية الشابة، ومساواة الحقوق بينهم والعاملين في القطاع العام، وهو ما سينعكس على جعلهم من القوى البشرية الفاعلة لدعم مشاريع تنمية الوطن.
الرابط
موقع وزارة التخطيط يوفر رابط استمارة حصر العاطلين عن العمل والتي لا زال التسجيل فيها مستمر، وقد تكون هي نفساها استمارة المشروع الوطني للتوظيف كي تستقبل الشباب راغبي الاستفادة من خدمات التشغيل والفرص الوظيفية التي ستتاح من خلال المشروع.
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