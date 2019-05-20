وزارة التخطيط تخصص مبلغ 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في محافظة بغداد

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه، إن “وزيرها نوري صباح الدليمي وجه، اليوم، بتخصيص مبلغ 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في محافظة بغداد، وكشف عن استراتيجية الوزارة لاستئناف المشاريع المتوقفة في أقضية ونواحي العاصمة، والسعي نحو تنفيد المزيد من المشاريع الحيوية فيها”.

وأضافت الوزارة، أن “التوجيه جاء خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدليمي بحضور فلاح الجزائري محافظ بغداد ورياض العضاض رئيس مجلس المحافظة والملاكات المتقدمة في وزارة التخطيط ومحافظة بغداد”، مبينة أنه “جرى خلال الاجتماع بحث توفير السبل اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية في أقضية ونواحي بغداد، من بينها بناء 146 مدرسة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات، وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والمجاري، وإعادة تأهيل الطرق”.