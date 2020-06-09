وزارة التخطيط تؤكد قرب تنفيذ التعداد السكاني العام الكترونياً

( المستقلة)…. أكدت وزارة التخطيط قرب تنفيذ التعداد السكاني العام في البلاد الكترونياً.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ان “وزير التخطيط خالد بتال ترأس اجتماع غرفة عملياتالتعداد العام للسكان، بمشاركة المستشار الوطني للتعداد الدكتور مهدي العلاق ورئيس هيأة الاعلام والاتصالات، عليالخويلدي، وعدد من اساتذة الجامعات، وممثلي شركات الهاتف النقال، بالإضافة إلى وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهرحماد“.

وأكد بتال بحسب البيان، أن “الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، في العراق، لما يمثله منضرورة وطنية عليا، في دعم خطط التنمية والسياسات الاقتصادية السليمة، المبنية على شواهد ومؤشرات احصائيةرصينة، لايوفرها سوى التعداد، بعد مضي اكثر من ٢٢ سنة لم يشهد خلالها العراق تنفيذ اي تعداد سكاني“.

وأضاف أن “التعداد الذي سينفذ إلكترونيا بالكامل، سيكون هدفه تنمويا لخدمة التنمية، ولا يرتبط بأي أهداف سياسية“،مشيراً إلى “وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى، مع اقليم كردستان، فضلا عن التعاون المثمر مع المنظمات الدولية، وفيمقدمتها صندوق الامم المتحدة للسكان، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ، ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية،من اجل ضمان نجاح التعداد“.( النهاية)